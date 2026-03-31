◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト８―３広島（３１日・神宮）ヤクルト・小川泰弘投手が６回途中３失点も今季初勝利を挙げた。試合前から降り続く雨で試合開始が３０分遅れる悪条件にも「集中していたので大丈夫でした」。低めに丁寧にボールを集めて打たせて取っていった。６回途中で交代したものの「意図を持って１球１球投げることを意識して投げました」と振り返った。４回には１４年連続安打となる適時打。「タイムリーです