毎日のバスタイムを、ちょっと特別な癒しの時間に変えてくれるアイテムが登場♡高級入浴剤ブランド「Chapon」から、日本の四季をテーマにしたアロマ入浴剤セット「四季のおくりもの」が発売されます。春夏秋冬それぞれの香りを楽しめる贅沢なセットは、自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったり。おうちにいながら、季節を巡るような癒しのひとときを体験してみてください♪ 四季を巡るアロマ体験セット