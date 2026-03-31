◇セ・リーグ阪神4―1DeNA（2026年3月31日京セラドーム）阪神・才木浩人投手が、6回4安打1失点で今季初勝利を挙げた。5回までで100球を超え、毎回走者を許すピッチングも、粘投で白星をつかんだ。以下は才木のヒーロインタビューの一問一答。――初登板、初勝利、ナイスピッチングでした「あざす（！」――今の気持ちから教えてください。「まあ、そうですね。ちょっとホッとしてます」――気持ちでマウンド