【ニューヨーク共同】31日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続伸し、午前10時現在は前日比625.27ドル高の4万5841.41ドルを付けた。トランプ米大統領が、ホルムズ海峡の封鎖状態が続いたままでも対イランの軍事作戦を終了させる意向を側近に示したと伝わった。中東の緊張緩和への期待から買い注文が先行した。