広島は３１日のヤクルト戦（神宮）に３―８で敗れ、今季初黒星。この試合中にドラフト１位ルーキー・平川蓮外野手（２２）にアクシデントが発生した。１点ビハインドの４回、燕の４番・オスナの中堅越えの大飛球を追って、フェンス際でジャンピングキャッチを試みた平川だったが、わずかに及ばず。直後にフェンスに激突し、倒れこんだ。しばらく起き上がれなかった姿を確認した広島ベンチは、トレーナーとベンチを飛び出し、