◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日２―５巨人（３１日・バンテリンドーム）巨人の新外国人、フォレスト・ウィットリー投手（２８）＝前レイズ＝が来日初登板初先発で５回６安打２失点と好投した。初白星はお預けとなったが「きょうの内容で自分に勝ちがつかなくても十分満足。大事な時に自分が思った球をしっかり投げられた」と手応えを口にした。２回１死からサノーに１４２キロのカットボールを左翼席へ運ばれ初失点。５回１死二、