元ＮＨＫアナウンサーでジャーナリスト、キャスターの堀潤氏が、マネジメント契約をしていたプロダクションとの契約終了を報告した。堀氏は３１日、「関係者・皆様へのご挨拶」のタイトルで自身のＸを更新。「私事ではございますが、本日３月３１日をもちまして、２０１４年以来、テレビ・ラジオ出演等のマネジメントを委託してまいりましたノースプロダクションとの契約が満了となりました。これまで長きにわたり支えていただ