元櫻坂４６でフジテレビ・原田葵アナウンサーのノースリドレスショットが話題を呼んでいる。３１日にインスタグラムを更新。「世界フィギュアスケート選手権今年もフィギュアに携われて光栄です。オリンピックから１ヶ月、集中力を切らさず、自分の壁を常に突破し続ける選手の皆さんたちがとても強くてかっこよく、笑顔を多く見られたことが嬉しい大会でした進化し続ける選手の皆さんの演技が来季も楽しみです」とつづり、