フジテレビの佐久間みなみアナウンサーが３１日に自身のインスタグラムを更新。キャスターを務めるフジテレビ系スポーツ番組「すぽると！」（日曜・後１１時４５分）を卒業する共演者との卒業ショットを公開した。佐久間は「千鳥のお二人、そして榎並さんは『すぽると！』を卒業」と書き出し、キャプテンを務めていたお笑いコンビ「千鳥」とキャスターを務めていたフジテレビ・榎並大二郎アナウンサーとのショットをアップした