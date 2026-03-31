◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日２―５巨人（３１日・バンテリンドーム）巨人の浦田俊輔内野手が「８番・二塁」で出場。２安打１四球で３出塁と勝利に貢献した。３回無死一塁こそ遊ゴロ併殺に倒れたが、６回１死で金丸から中前安打を放ち、圧巻の投球を見せていた左腕からこの回２得点で同点とするきっかけを作った。７回２死からは左腕橋本から三遊間への強いゴロで一塁ヘッドスライディングで内野安打とし、２試合連続のマルチ