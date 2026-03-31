◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト８―３広島（３１日・神宮）今季初登板の広島・森下暢仁投手は４回３安打３失点（自責２）で黒星を喫した。開幕３連勝のバトンを受けての先発。「本当に申し訳ない。チームがいい流れだったので。貢献できなくて、すごく悔しいです」と悔やんだ。２回に死球で走者を出し、遊撃・勝田の失策で先取点を献上。３回まで無安打に抑えたが、４回に捕まった。オスナにソロを浴び、さらにピンチを迎える