ヘグセス米国防長官【ワシントン共同】ヘグセス米国防長官は31日の記者会見で、ホルムズ海峡の通航再開に向けて「世界の国々も一歩踏み出すべきだ。米海軍だけの問題ではない」と述べ、協力を要求した。「旗だけがあってもだめで、隊列が必要だ。数隻の艦艇では足りず、変化を生み出すだけの数が要る」と発言し、艦艇などの派遣を促した。イランが戦闘終結に向けた合意に応じない場合、攻撃を「さらに強度を増して継続する」と