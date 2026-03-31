デリカシーのなさって、本人に自覚がないぶん余計しんどいですよね。妻のとったこっそり仕返し作戦、「それ、やってみたい！」と思う人もいるんじゃないでしょうか。しかし、問題は、息子の反応でした。この出来事はもう、笑って流せるものではなくなっていました…。>>【まんが】よそのママさんを褒める夫(ウーマンエキサイト編集部)