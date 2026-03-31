「阪神−ＤｅＮＡ」（３１日、京セラドーム大阪）試練が続く。ＤｅＮＡが２３年以来３年ぶりの開幕４連敗を喫した。頼みの新助っ人・デュプランティエを擁しても打開できなかった。助っ人右腕は、昨季まで所属した古巣・阪神に５回２安打２失点。才木と投手戦を演じたが、４四球を与えるなど要所を抑えられなかった。「ランナーを多く背負いすぎてしまい、自分の思ったように投球できませんでした」と肩を落とした。相川監