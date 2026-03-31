ニューカッスルは、現時点でエディ・ハウ体制からの変更は考えていないようだ。スポーツメディア『ESPN』が報じている。ボーンマスで卓越した手腕を発揮したハウ監督は、2021年11月にニューカッスルの新指揮官に就任。就任時、最下位に沈んでいたチームを見事に立て直すと、最終的に11位フィニッシュに導いた。さらに、翌シーズンはチームを4位躍進に導き、21年ぶりとなるチャンピオンズリーグ（CL）出場権をもたらした。以