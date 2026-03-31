FIFAワールドカップ2026出場を懸けたイタリア代表と、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表の大一番を前に“スパイ疑惑”が取りざたされているようだ。イタリア『ガゼッタ・デロ・スポルト』など複数メディアが報じている。イタリアとボスニア・ヘルツェゴビナは26日、FIFAワールドカップ2026欧州予選プレーオフ準決勝で、それぞれ北アイルランド代表、アルバニア代表を撃破し、プレーオフ決勝へ駒を進めた。そして、両者は31日、ゼ