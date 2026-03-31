2026年3月29日、中国のポータルサイト・捜狐に「『葬送のフリーレン』200年かけて建設した橋にツッコミが相次ぐ」とした記事が掲載された。記事は、「『葬送のフリーレン』第2期の最終話において、本来は単なる『つなぎのエピソード』に過ぎなかった場面が、突如として大きな議論の的となった。作中でフリーレン一行は北へ進むため、ドワーフのゲーエンが1人で200年かけて建設したというトーア大峡谷に架かる橋へとたどり着く。し