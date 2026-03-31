自動車販売のユナイテッドトヨタ熊本が、大津町にあるR325店で「防災・安心コミュニティフェア」を開きました。R325店は、災害時の一時避難所になっています。店舗に新たに導入された水循環シャワーは、独自の水循環再生技術で100リットルの水があれば100人分のシャワーに対応できるということです。またドイツ製の非常用トイレ3台も購入したということです。