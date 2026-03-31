日本テレビの岩田絵里奈アナウンサー（30）が31日、自身のインスタグラムを更新。この日をもっての退社を前に感謝のメッセージを伝えた。そらジローがあしらわれた花束の画像とともに「本日をもって日本テレビを退社します」と改めて報告。「入社以来、笑顔と活力に溢れた環境の中で、尊敬する先輩後輩の皆さんに囲まれ、たくさんの番組作りに携わらせていただきました。笑ってばかりの8年間でした」と2018年に入社して以来、