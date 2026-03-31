ボートレース福岡の「ヴィーナスシリーズ第１戦・マクール杯」が１日に開幕する。当地は今節が新エンジン５節目。次節にＧ?７３周年を控え、機力相場も気になるところ。今節使用エンジンで使い出しから噴いているのが３２、１６号機。ドリーム組では竹井奈美（３６＝福岡）が手にした７５号機が注目エンジンだ。前操者の三苫晃幸が２年３か月ぶりのＶ。「優勝エンジンで楽しみにしてたんですけど…。あまりいいとは思わなか