森下で連勝ストップ…。広島は３１日のヤクルト戦（神宮）に３―８で敗れ、今季初黒星。開幕からの連勝は３でストップとなった。先発・森下暢仁投手（２８）が中盤に乱れた。３回まで敵失で１点は失いながらも、燕打線を相手に無安打と、調子自体は悪くないように見えた。だが、中盤に直球を狙い打ちされた。４回一死から４番・オスナに１４８キロを中堅バックスクリーンにはじき返されると、続く増田には左中間二塁打、敵の