ENEOSは3月28日から3月31日まで京王アリーナTOKYO（東京都調布市）で開催された「第57回マクドナルド全国ミニバスケットボール大会」への協賛を行った。会場では、シュートをしながら次世代エネルギーを学べる体験型コーナーなども出展された。ENEOSが協賛した「第57回マクドナルド全国ミニバスケットボール大会」この大会は、ミニバスケットボールを通じた体力づくりや社会性の育成、バスケットボールの普及・発展を目的に開催さ