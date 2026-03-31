ライトで華やかなトーンのアイテムが店頭に並ぶ春ですが、大人世代こそ挑戦したいのはネイビーカラー。新生活シーズンだからこそ、落ち着きと上品さを兼ね備えたネイビーがおしゃれに映える予感です。そこで今回は【ZARA（ザラ）】から、サマ見えが狙えるネイビーのトップスをピックアップ。軽やかさと品のよさを両立して、大人の春コーデを楽しんで。 レイヤード風デザインで抜