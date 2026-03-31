◆パ・リーグ西武５―３オリックス（３１日・ベルーナドーム）台湾・統一から入団した林安可外野手が決勝点となる２点適時二塁打を放ち、本拠地開幕戦を勝利に導いた。「４番・ＤＨ」でスタメン出場。同点の８回、先頭の長谷川が左翼線を破る二塁打で出塁すると、西川も中前安打と二盗で続き無死二、三塁としたところで、林安可が右翼線へ２点適時二塁打を放ち勝ち越しに成功。お立ち台では日本語で「私はアンコーです。台湾