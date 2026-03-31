◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日２―５巨人（３１日・バンテリンドーム）巨人の中山礼都外野手が「７番・右翼」で出場。今季初安打を放った。３回無死、金丸の１５０キロ速球をライナーで左中間に運び、今季４試合目、１１打席目で待望の１安打目をマークした。開幕カードは３試合で９打数無安打。「心のどこかで早く出したいと思っていましたけど、悪い方向にいかないように、やるべきことをやろうと」と焦らず冷静に状況を整