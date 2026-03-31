お笑いタレント・ゆってぃの妻でグラビアアイドルの石川あんなが３１日までに自身のＳＮＳを更新。結婚記念日を迎えたことを報告した。インスタグラムで「結婚記念日４周年今年はさくっとランチでお祝い」と書き出し、ゆってぃとのツーショットを披露。「2人とも分からなくなって手で５周年を現してるけど正確には４周年、５年目へ突入が正解だったこの数え方いまだによくまちがえる」とつづり、２人でのお祝いの様子を