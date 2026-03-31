◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日２―５巨人（３１日・バンテリンドーム）中日が、守備のミスで９回に勝ち越しを許して敗戦。１８年以来８年ぶりの開幕４連敗を喫した。打線は、２回にサノーの来日１号となる左越えソロで先制すると、５回にも田中の左前適時打で追加点。初対戦となった巨人のウィットリーから、２点を奪い、先発の金丸を援護した。先制点をもらった金丸は５回まで２安打無失点と好投。だが、２点リードの６回に松