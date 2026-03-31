◇セ・リーグDeNA1ー4阪神（2026年3月31日京セラD）DeNAは3年ぶりの開幕4連敗。新指揮官としていまだ白星を手にできていない相川監督は「安打も出ているし、あとはどうかえしていくか。切り替えるしかない」と苦々しい表情だった。打線は相手を上回る2桁10安打を放つなど毎回走者を出しながら、11残塁の拙攻。唯一の得点は0―2の6回、3番・筒香が右翼に放った1号ソロ。しかしチームを勝利には導けず、主将は「「（打撃