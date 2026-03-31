「中日２−５巨人」（３１日、バンテリンドーム）巨人の大勢投手が九回に今季初登板して三者凡退。圧巻の投球で今季初セーブを挙げた。同点でも九回のマウンドに行くために準備を始めると、九回表に２死満塁から代打・丸が走者一掃の勝ち越し適時二塁打を記録。大勢は「野手の皆さんに最高の形で、最高の舞台を用意してもらった」と言い、「せっかく九回に投げられる。ライデル（マルティネス）がまだいないので、その間にク