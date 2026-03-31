◆パ・リーグ西武５―３オリックス（３１日・ベルーナドーム）ドラフト２位・岩城颯空（はくあ）投手＝中大＝がプロ初登板初セーブの快挙を成し遂げ「１００点くらいのピッチング」と胸を張った。２点リードの９回から５番手として登板。１死から紅林に三塁への内野安打を許すなど２死一、二塁のピンチを背負ったが、「変に力むことなく自分のベストの球を投げ込もうという気持ちだけで。良い力み感で抑えることができた」と