落語家でお笑い芸人の桂三四郎（４４）が３１日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。吉本興業を退所することを発表した。この日、「わざわざ載せるほどのことでもないのですが…３月３１日をもちまして所属先であった吉本興業を離れることになりました」とつづった三四郎。「若手の時から梅田花月、京橋花月、ルミネ、品川プリンスシアター、浅草花月と各劇場にたくさんだ出番をいただいて吉本の劇場で育てもらったといっても