映画『プラダを着た悪魔２』のメリル・ストリープさんとアン・ハサウェイさんが、4月6日と7日に来日することが発表されました。映画は、2006年に公開された大ヒット映画『プラダを着た悪魔』の続編で、前作に引き続きミランダ役をメリル・ストリープさん、アンディ役をアン・ハサウェイさんが務めます。続編では別々の道で成長を重ねた2人が、ファッション誌『ランウェイ』存続の危機を前に再びタッグを組み、ファンション業界に大