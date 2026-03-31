熊本博物館で、「熊本地震10年展」が開かれています。会場では、熊本地震について、熊本市役所や自衛隊、警察・消防、病院や報道機関、そして一般の人から寄せられた発災直後の写真や映像が展示されています。博物館では初めて各機関から写真などを集めましたが、10年のうちになくなっているものも多かったということです。展示会は5月17日まで開かれています。【熊本博物館】開館時間:9時～17時※月曜休館（5月第2週は木曜