女優の三田寛子（６０）の次男とのショットが話題になっている。三田は３１日に自身のインスタグラムを更新。「４月は４人揃って歌舞伎座出演その先に５月１〜３日には神谷町小歌舞伎も控えており福之助も元気に神谷町小歌舞伎の『悪太郎』のお稽古にも励んでおります先日２人で櫻木神社へ息子の運転する車で桜の花見も兼ねてご祈祷に行って参りました」とつづり、夫・８代目中村芝翫との次男で歌舞伎俳優の中村福之