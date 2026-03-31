ドラゴンゲートのドラゴン・ダイヤ（２７）が３１日、自身のＸで退団を発表した。「これまで団体と今後について話し合いを重ねてまいりましたが、双方の考え方を踏まえた結果、それぞれの道を歩むことが最善であるとの結論に至りました。そのため、自身の将来や生活を見据え、今月をもって退団させていただくこととなりました」と表明した。続けて「また、今後を見据えた充電期間のため、４月１日より活動を一時休止することと