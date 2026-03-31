【モデルプレス＝2026/03/31】BMSGの5人組ダンス＆ボーカルグループSTARGLOW（スターグロウ）が3月31日、国立代々木競技場第一体育館にて開催された「超十代 -ULTRA TEENS FES- 2026 presented by docomo」（以下「超十代2026」）に出演した。【写真】BMSG新星、ティーンズイベント大トリで堂々パフォーマンス◆STARGLOW「超十代」大トリで4曲披露STARGLOWの出番になると、メンバーが姿を見せる前から大きな歓声が。デビュー曲「St