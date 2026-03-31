31日夕方、諏訪市のアパートの駐車場で43歳の男性が車の下敷きになっている状態で見つかりました。男性は市内の病院に搬送されましたが、意識不明の重体です。31日午後5時半ごろ、諏訪市四賀のアパートの駐車場で43歳の男性が車の下敷きになっているのを妻が見つけて消防に通報しました。男性は市内の病院に搬送されましたが、意識不明の重体です。警察によりますと、男性と妻は一緒に買い物に行ってアパートの