春のティータイムにぴったりな新作ドーナツが登場♡「ペコちゃんmilkyドーナツ」から、季節限定フレーバーが発売されます。香ばしいほうじ茶と、甘酸っぱいいちごの2種類は、見た目も味わいも春らしさ満点。ふんわり軽やかな食感とやさしい甘さで、ちょっとしたご褒美時間を彩ってくれます♪ 香ばしさ広がるほうじ茶ドーナツ 「milkyドーナツ（ほうじ茶チョコ）」は税込250円