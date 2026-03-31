◇セ・リーグDeNA1ー4阪神（2026年3月31日京セラD）昨季まで所属した古巣相手に先発したDeNA・デュプランティエは、5回を2安打ながら4四球を与えて2失点。今季初黒星を喫した。初回に先頭・近本に中前打を許し、2死後に4番・佐藤の二塁打で先制天を献上。0―1の5回には3四球で1死満塁とし、中野の二ゴロの間に2点目を失った。古巣相手の黒星に助っ人右腕は「走者を多く背負い過ぎてしまい、自分の思ったように投球で