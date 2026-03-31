◇パ・リーグオリックス3-5西武（2026年3月31日ベルーナドーム）オリックスの森友哉は試合後、西武のドラフト1位・小島について「これから脅威になると思います。（打撃も守備も）両方、いいキャッチャーやと思います」と、印象を口にした。自身が14〜22年に西武で付けた背番号10を背負い、同じ捕手でもあるルーキーは、4回無死一塁で12球団の新人一番乗りとなる一時勝ち越しの2ラン。捕手でも8回までマスクを被り、勝利