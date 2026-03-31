日本ハム９−０ロッテ（パ・リーグ＝３１日）――日本ハムの細野が初の無安打無得点試合を達成。二回に清宮幸の３ランなどで７点を奪い、七回にも２点を加えて連敗を３で止めた。ロッテは投打に精彩を欠いた。◇西武５−３オリックス（パ・リーグ＝３１日）――西武が接戦を制した。１点を追う四回、新人の小島が２ラン。同点の八回に林安可が勝ち越し２点二塁打を放ち、継投で逃げ切った。オリックスはペルドモが誤算。◇ソ