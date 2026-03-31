◇プロ野球ヤクルト 8-3 広島(31日、神宮球場)ヤクルトは本拠地で広島と対戦し、打線が12安打8得点と躍動。投手陣も6人の継投で広島打線を封じ、開幕4連勝をつかみました。DeNAとの開幕3連戦で全勝し、本拠地での開幕を迎えたヤクルト。この日は同じく中日に3連勝スタートを切った広島でした。そして神宮球場には活動を再開した球団マスコット・つば九郎も姿を見せました。打線は2回、岩田幸宏選手の好走塁で先制に成功します。4回