巨人５−２中日（セ・リーグ＝３１日）――巨人が逆転勝ちした。六回に松本の適時打などで追いつき、九回に代打丸の３点二塁打で勝ち越した。今季初登板の大勢がセーブを挙げた。中日は開幕４連敗。◇ヤクルト８−３広島（セ・リーグ＝３１日）――ヤクルトが３年ぶりの開幕４連勝。二回に敵失で先制し、その後もオスナ、増田の本塁打などで加点した。広島は投手陣が踏ん張れず、連勝は３でストップ。◇阪神４−１ＤｅＮＡ（