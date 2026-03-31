◇セ・リーグ阪神4―1DeNA（2026年3月31日京セラドーム）3連勝を決めた阪神の藤川監督は、昨季所属したデュプランティエとの初対戦について、「ユニホームを着ている間はコメントを出すの難しい」と前置きした上で、「日本で昨年もタイガースで頑張ってくれましたし、移籍が活性化していくという時代にも入ってますから。勝負は真剣ですけれど、健康でやってる姿を見ると嬉しくは思います」と語った。先発の才木は序盤か