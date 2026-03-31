歌手の加藤登紀子さん（82）が30日、都内で行われた『第47回 松尾芸能賞』の贈呈式に出席。会場で代表曲『百万本のバラ』を歌い上げました。『松尾芸能賞』は、日本の文化・芸能の保存・向上に寄与した芸能出演者などを表彰する賞で、加藤さんは特別賞（歌謡）を受賞。60年に及ぶ音楽活動が日本の音楽文化向上に功績を残したとして表彰されました。贈呈式のステージで代表曲『百万本のバラ』を披露した加藤さん。今回の受賞に「権