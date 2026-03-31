ナシの栽培技術や遺伝的特性、産業政策などの情報について知りたい場合、大規模言語モデル（LLM）「問梨」に質問すれば、専門家レベルの解決策を得ることができる。中国で世界初のオープンに利用可能な梨業界特化型LLM「問梨」が28日に公開された。「問梨」は、中国工程院院士であり、国家現代農業（ナシ）産業技術体系首席科学者、南京農業大学園芸学院教授の張紹鈴（ジャン・シャオリン）氏が主導し、同大学情報管理学院の王東波