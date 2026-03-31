農林水産省は31日、主な野菜の4月の価格の見通しを発表しました。じゃがいもとたまねぎは、平年より3割ほど高い価格となる見込みです。去年夏の記録的な猛暑と干ばつの影響で、北海道産の出荷量が少なくなっていることなどが原因です。またじゃがいもは、雪の影響で鹿児島県産の生育が遅れていることも価格を押し上げるとみられます。さといもは、作付面積の減少や害虫被害の影響などを受け、平年をやや上回る価格となる見込みです