◇セ・リーグ阪神4―1DeNA（2026年3月31日京セラドーム）阪神・佐藤輝明内野手（27）が、31日のDeNA戦で初回に決勝二塁打を放った。先頭・近本の中前打を皮切りに2死二塁とし、昨季の同僚、DeNA先発・デュプランティエの156キロを右中間へ運んだ。「（昨年の）チームメートだったので、燃えるものがあった。いいところに落ちてくれた。1打席目からいい結果になって良かった」2―1と迫られた6回には、先頭で三塁強襲安