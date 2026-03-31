３月いっぱいで日本テレビを退社する岩田絵里奈アナウンサーが最終日に改めて退社を報告した。岩田アナは３１日、自身のインスタグラムを更新。「本日をもって日本テレビを退社します。入社以来、笑顔と活力に溢れた環境の中で、尊敬する先輩後輩の皆さんに囲まれ、たくさんの番組作りに携わらせていただきました。笑ってばかりの８年間でした」と記し、同局のお天気キャラクター・そらジローのぬいぐるみと花束の写真を投稿し