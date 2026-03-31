◆パ・リーグ日本ハム９―０ロッテ（３１日・エスコンフィールド）日本ハムの清宮幸太郎内野手が、あわや記録を終わらせかけたエラーを振り返った。細野がノーヒットノーランを継続中だった９回２死走者なし、一、二塁間へのゴロを捕球できず打者の出塁を許した。すぐに、スコアボードに「Ｅ」ランプがつき、記録は継続となったが「めっちゃ緊張しました。野球人生であんなに自分のエラーを願った日はないです。今日が初めて